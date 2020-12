Coni: svolta rosa Malagò, in Giunta 4 su 13 saranno donne

ROMA, 15 DIC - Svolta rosa al Coni. Il presidente Giovanni Malagò ha infatti annunciato che nella prossima giunta, che verrà eletta a Milano nel 2021, almeno 4 su 13 saranno donne: e non dovranno essere necessariamente presidenti di federazione, perché lo statuto non lo impone. Nel caso di assenza di donne ai vertici federali si andrebbe a pescare tra i dirigenti. Quote blindate anche in consiglio Nazionale: sono 74 i membri, 46 sono di diritto quelli eletti delle federazioni. Invece 28 sono votati in consiglio e dieci devono essere donna: oggi sono 8 e arriveranno così almeno a dieci. Novità anche per gli Enti di promozione, qui uno su cinque dovrà essere al femminile. (ANSA).