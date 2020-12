Calcio: Conte, vincere scontro diretto fa sentire più forti

MILANO, 15 DIC - "Tutti siamo d'accordo sul dire che vediamo molto più equilibrio, almeno in questo momento. Magari poi ne vince una per distacco. Psicologicamente vincere gli scontri diretti ti fa sentire più forte": e' il pensiero dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro il Napoli. "Sull'obbligo di vincere lo scudetto - spiega - mi viene da sorridere. Penso ci siano tante squadre, tutte con l'ambizione di essere protagoniste. Anche io ho sempre quest'ambizione e provare a vincere. Detto questo ne vince una. So che negli ultimi nove anni è stata sempre la stessa storia. Che ci sia il quasi obbligo per noi, mi fa sorridere, ma questo ci porta sempre a lavorare e migliorarci". Una nota personale da parte di Conte al quale viene chiesto se pronuncerebbe daccapo tutte le frasi dette anche sui rapporti con il club: "Mi sto abituando a pensare che qualsiasi cosa faccia o dica venga vista in maniera negativa. Prima ero sereno in conferenza, sono stato incolpato di non essere più io e di aver mollato. Ora mi viene detto l'opposto. Devo trovare una via di mezzo". (ANSA).