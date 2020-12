Basket: Nba scalda i motori,è già sfida Doncic-Antetokounmpo

ROMA, 15 DIC - In Nba si scaldano i motori in vista del via alla stagione 2020-21 che partirà martedì prossimo 22 dicembre. Le gare della preseason stanno dando le prime indicazioni tecniche e le stelle del grande basket americano sono ormai tutte scese sul parquet. Nel match clou della notte italiana si sono fronteggiati due giganti in tutti i sensi, cioè Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, avversari nella sfida tra i Milwaukee Bucks e i Dallas Mavericks, finita con il successo di questi ultimi per 128 a 112. Lo sloveno e il greco hanno brillato: il primo ha guidato i suoi alla vittoria con un personale di 27 punti, mostrando già un'ottima condizione. In gran forma anche Antetokounmpo, che ha messo il sigillo su 24 punti, non sufficienti però a evitare il nuovo ko dei suoi in questi giorni di preseason. Nell'altra sfida interessante di questa notte, i New Orleans Pelicans si sono presi il lusso di battere i vicecampioni in carica della Nba, cioè i Miami Heat con un sonante 114-92, al quale non sono estranee diverse assenze nella formazione della Florida fra cui quella di Jimmy Butler. Nei Pelicans esordio stagionale per l'azzurro Nicolò Melli, partito dalla panchina, 8 punti per lui. I Toronto Raptors trascinati da Fred Van Vleet (23 punti) vincono di misura per 112-109 in casa degli Charlotte Hornets dove ha fatto il suo esordio LaMelo Ball, fratello di Lonzo che gioca nei Pelicans. Nelle altre sfide della notte si segnala la vittoria di Utah Jazz sui Suns per 111-92, e quella esterna dei Grizzlies su Minnesota per 123-104. Ancora pochi giorni di 'riscaldamento' e il 22 dicembre si farà sul serio. (ANSA).