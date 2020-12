F1: test Abu Dhabi; Vandoorne il più veloce a metà giornata

ROMA, 15 DIC - La Mercedes, dominatrice del mondiale di Formula 1 appena concluso, non molla un centimetro nemmeno nei test di Abu Dhabi e con Stoffel Vandoorne e l'esordiente assoluto Nyck de Vries, ha chiuso al primo e terzo posto la sessione mattutina. Tra il belga e l'olandese si è inserito Fernando Alonso. Lo spagnolo al volante della Renault è l'unico pilota, oltre Vandoorne, ad essere sceso sotto l'1'38" con un 1'37"496. Mick Schumacher ha percorso 53 giri con la Haas, ottenendo il 14/o tempo. Ottavo tempo per Robert Shwartzman, alla prima giornata al volante della Ferrari SF1000. Il russo per ora è lontano oltre due secondi dal miglior tempo di Vandoorne. Decima l'altra Ferrari, con al volante il pilota del simulatore, Antonio Fuoco. (ANSA).