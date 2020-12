svelato Dream team del secolo,Cruijff grande escluso

ROMA, 14 DIC - La rivista France Football, in assenza del Pallone d'Oro, ha scelto la formazione ideale di tutti i tempi, con la denominazione di Ballon d'Or Dream Team. Centoquaranta giornalisti hanno votato e non mancano le esclusioni eccellenti: ci sono due Ronaldo, Cristiano e il brasiliano Nazario, c'è Messi, non c'è Cruijff. Unico italiano scelto, Paolo Maldini. Questo lo schieramento completo (3-4-3): Jashin; Cafu, Beckenbauer, P.Maldini; Maradona, Xavi, Matthaeus, Pelè; Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. (ANSA).