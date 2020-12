Rugby: Coppa del mondo, Italia con All Blacks e Francia

ROMA, 14 DIC - Si è concluso a Parigi - per la prima volta nella storia via web - il sorteggio dei gironi della 10/a Rugby World Cup in calendario in Francia nel 2023. Il torneo, per la seconda volta, viene organizzato in terra francese dopo il 2007. L'Italia, inserita nel Gruppo A, affronterà gli All Blacks, i padroni di casa della Francia, le due squadre provenienti dal continente americano e africano. Per la settima volta la Nazionale italiana di rugby troverà nel proprio percorso mondiale gli All Blacks, la seconda consecutiva dopo la Rugby World Cup in Giappone dello scorso anno con il match dell'ultimo turno - contro i campioni del mondo 2015 - non disputato a causa del tifone Hagibis. Secondo confronto in assoluto al Mondiale per l'Italrugby contro la Francia dopo il 2015. "Affronteremo squadre di primissimo livello, come All Blacks e Francia, in una delle competizioni più affascinanti e seguite nel mondo dello sport. I prossimi appuntamenti saranno fondamentali per proseguire nel processo di crescita e costruzione della squadra che andrà a rappresentare la Nazionale nel prossimo futuro e, ad ampio raggio, al Mondiale in Francia nel 2023", ha commentato Franco Smith, capo allenatore dell'Italrugby, presente al sorteggio in diretta via web. (ANSA).