S.Inzaghi: "Sfidare Pippo è sempre molto emozionante"

ROMA, 14 DIC - "Domani contro il Benevento senz'altro sarà una sfida particolare per me. Giocare da avversario contro mio fratello è sempre molto emozionante. Ognuno farà la propria partita nel migliore dei modi, saremo avversari e poi ci abbracceremo, sarà una grandissima soddisfazione per i nostri genitori per questa partita particolare". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta contro il Benevento del fratello Filippo, in programma domani sera. "Sarà una partita difficile da affrontare come tutte - ha aggiunto Simone Inzaghi, a Lazio Style Channel -: il Benevento e la Lazio vengono da due sconfitte immeritate per quanto fatto in campo, ma ognuno cercherà di fare del proprio meglio. Noi dobbiamo migliorare la nostra situazione in classifica". (ANSA).