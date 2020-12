E.League, Pioli: "Emozione tornare dove Milan scrisse storia"

MILANO, 14 DIC - "Sarà emozionante tornare in una città legata a una pagina storica del grande Milan". Stefano Pioli affida all'ANSA il proprio commento sul sorteggio per i sedicesimi di Europa League, in cui il suo Milan affronterà la Stella Rossa Belgrado, dove nel 1989 i rossoneri di Arrigo Sacchi superarono gli ottavi di finale - in una partita giocata in due giorni per la nebbia - facendosi strada verso la prima Coppa dei Campioni dell'era Berlusconi. "Sono una squadra ben strutturata, nel proprio campionato sono primi con un largo vantaggio, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti", sottolinea Pioli. (ANSA).