Calcio: Inter; Moratti "Conte? non so se avrei resistito..."

ROMA, 14 DIC - Antonio Conte è un tecnico "bravissimo" ma ha "un carattere molto difficile, non so se avrei resistito così tanto". Così Massimo Moratti, ex presidente del club nerazzurro, ai microfoni di Radio anch'io sport, dove ha anche espresso la sua "grande delusione" per l'eliminazione dall'Europa. "Non era un girone semplicissimo, ma qualcosa di più ci si aspettava. Ora c'è il campionato dove mi sembra l'Inter si stia esprimendo benissimo". Poi gli chiedono se da presidente avrebbe preso Conte, e Moratti risponde: "non è una domanda facile. Come tecnico è bravissimo, è attento alla squadra e ci tiene. Ma ha un carattere molto difficile. Non so se avrei resistito così tanto". Prenderlo all'Inter "è stata una scelta coraggiosa e come tale aveva i suoi rischi". (ANSA).