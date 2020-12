Calcio: Ronaldo 100 presenze Juve, "e ora 100 gol"

TORINO, 13 DIC - "Quale modo migliore per festeggiare la mia 100esima partita con la Juve se non segnare altri due gol per la squadra?": così Cristiano Ronaldo celebra la cifra tonda di gettoni in bianconero, raggiunta proprio oggi a Marassi con tanto di doppietta dal dischetto e vittoria per 3-1 contro il Genoa. Ma il portoghese, come sempre, non si accontenta e guarda oltre: "Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo con la maglia della Vecchia Signora - ha aggiunto nel post su Instagram - ma indovinate un po': la mia mente è già fissata sui 100 gol con la Juve, così come tutti i titoli della stagione! Andiamo ragazzi, fino alla fine!". CR7 è a 79, gli mancano dunque 21 reti per raggiungere quota cento. (ANSA).