Sci: cdm; Prast operato, stagione finita

VAL D'ISERE, 13 DIC - Sembrava ci fosse solo un trauma distorsivo per l'azzurro Alexander Prast, caduto ieri nel superG di coppa del mondo in Val d'Isere. Ulteriori e più approfonditi accertamenti hanno invece evidenziato lesioni gravi ai legamenti del ginocchio destro. Il velocista di 24 anni è già stato operato. Per lui stagione chiusa. (ANSA).