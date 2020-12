Spadafora "sport unisce, bella idea triangolare Maradona"

ROMA, 13 DIC - "Bellissima la proposta del ministro Di Maio di dar vita ad un triangolare della pace tra Italia, Argentina e Inghilterra, nel ricordo di Diego Armando Maradona. Un torneo amichevole da disputarsi nello stadio di Napoli dedicato proprio al campione argentino, per superare definitivamente le tensioni sportive di allora tra Inghilterra e Argentina". Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, accoglie con favore l'idea che il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha lanciato parlando con l'ANSA. "Lo sport unisce ed è sempre portatore di pace e - aggiunge Spadafora -,come ha detto Di Maio, a volte arriva laddove non riesce la diplomazia". (ANSA).