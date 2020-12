Calcio: Torino penultimo, in ritiro in vista della Roma

TORINO, 13 DIC - Dopo il ko casalingo con l'Udinese, settima sconfitta in undici partite di campionato, il Torino è da questa sera in ritiro. Oggi i granata si sono allenati nella prima parte della mattinata, come aveva annunciato ieri sera Marco Giampaolo. Il tecnico è per il momento confermato dal presidente, Urbano Cairo, che ieri ha lasciato lo stadio Grande Torino profondamente deluso. I granata questa sera, dunque, non tornano nelle rispettive abitazioni ma si ritrovano tutti insieme in un albergo cittadino per il ritiro. La squadra prova così a isolarsi in vista della delicatissima trasferta di giovedì prossimo a Roma con i giallorossi, che nel pomeriggio hanno dilagato a Bologna, vincendo 5-1. Il Torino è penultimo con 6 punti. (ANSA).