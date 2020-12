L'addio di Vettel alla Ferrari cantando Azzurro di Celentano

ROMA, 13 DIC - Sebastian Vettel chiude la sua era in Ferrari cantando una versione rivisitata dedicata ai suoi meccanici di Azzurro di Celentano direttamente dall'interno dell'abitacolo. Un ringraziamento speciale, al termine del Gp di Abu Dhabi, per gli uomini di Maranello con cui ha trascorso sei anni della sua carriera. "Voi siete la squadra Rossa, appassionati, non vi arrenderete mai. La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. Sentito la vostra magia, una sensazione di gloria. Ragazzi vi ringrazio, mi mancherete. Un saluto a tutti voi a Maranello. E adesso io quasi quasi dirò addio e auguro, auguro il meglio. Auguro di essere felice ma di più di essere sano". Seguono gli applausi di tutto il box della Ferrari ad Abu Dhabi al termine del Gran Premio. (ANSA).