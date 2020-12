US Women's: Shibuno resta avanti, Olson insegue

ROMA, 13 DIC - Pioggia e fango nel "moving day" dello US Women's Open di golf. A Houston la giapponese Hinako Shibuno con un parziale di 74 (+3) su un totale di 209 (-4), è rimasta alla guida del leaderboard con un colpo di vantaggio sull'americana Amy Olson (in testa dopo il primo round), seconda con 210 (-3). Sul percorso del Cypress Creek (par 71) chance per il titolo pure per la sudcoreana Ji Yeong2 Kim e la tailandese Moriya Jutanugarn, entrambe terze con 212 (-1). Mentre è in 5/a posizione (213, par), tra le altre, la neozelandese Lydia Ko. Poche opportunità per le big che si giocano la leadership mondiale. Le sudcoreane Jin Young Ko (regina del golf femminile) e Si Young Kim (numero 2), nonostante una gara in rimonta, sono appaiate al 9/o posto con 214 (+1). Mentre è 15/a (215, +2) Jeongeun Lee6, campionessa uscente. Terza hole in one del torneo (dopo le due nel primo round), realizzata stavolta da Chella Choi (alla buca 12, par 3), 51/a con 220 (+7), da 180 yard. L'ultima volta che allo US Women's furono realizzati tre "ace" risale al 1998. E ora la volata finale con la Shibuno che, nell'ultimo Major 2020 del golf femminile punta a diventare la terza giocatrice nella storia - dopo Se Ri Pak e In Gee Chun - a conquistare la seconda vittoria in carriera in un evento del Grande Slam come primi titoli sul LPGA Tour. La 22enne di Okayama vanta infatti già un trionfo al Women's British Open (agosto 2019) e 4 titoli sul LPGA of Japan Tour. In palio un montepremi complessivo di 5.500.000 dollari di cui 1.000.000 andrà alla vincitrice che riceverà anche una esenzione per 10 anni allo US Women's. (ANSA).