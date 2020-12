Premier: a Manchester va in scena un derby senza gol

ROMA, 12 DIC - Si è concluso senza vincitori né vinti, ma anche senza gol, il derby di Manchester disputato a Old Trafford fra United e City, valido per la 12/a giornata della Premier League. Poche le emozioni nel 'Teatro dei sogni' e tanta tattica in campo: il punteggio finale non ha alcun senso sia per i 'Red devils' che per i 'citizens'. Entrambe le squadre, infatti, restano piuttosto lontane dalle posizioni di vertice del campionato inglese. Lo United del norvegese Ole Gunnar Solskjaer è 7/o con 20 punti, il City dello spagnolo Pep Guardiola addirittura 8/o, un punto sotto rispetto ai 'cugini'. Altri risultati di oggi: Wolves-Aston Villa 0-1 e Newcastle-West Bromwich Albion 2-1. Ieri: Leeds United-West Ham United 1-2. (ANSA).