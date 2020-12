Calcio: Genoa; Maran, otto gli assenti contro la Juve

GENOVA, 12 DIC - Lunga lista di assenti per Rolando Maran che ha convocato 23 giocatori, compreso il difensore Primavera Dumbravanu, per la sfida di domani alla Juventus. Sono ben otto i giocatori indisponibili, Zappacosta, Cassata, Zapata, Marchetti, Biraschi, Badelj, Parigini e Criscito. Mentre tornano a disposizione il portiere Perin, possibile partenza da titolare contro la squadra che ne detiene il cartellino e il centrocampista Melegoni. In settimana il tecnico ha perso Zapata e Marchetti infortunati a Firenze nel posticipo di lunedì scorso e Badelj alle prese con un affaticamento muscolare durante l'allenamento di ieri. Degli assenti Zappacosta e Criscito potrebbero ritrovare la panchina già nel prossimo turno contro il Milan, in programma mercoledì prossimo sempre al Ferraris. (ANSA).