Spezia: Italiano, dopo primo tempo rimasti nello spogliatoio

CROTONE, 12 DIC - "Nel secondo tempo siamo rimasti nello spogliatoio". E' diretto Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, nel commentare la pesante sconfitta subita a Crotone. Il tecnico non cerca alibi: "Lo Spezia oggi è stato capace di fare un gran primo tempo, abbiamo ripreso la partita e potevamo anche andare avanti meritatamente. Poi nel secondo tempo ..., non siamo usciti dallo spogliatoio. Le partite con squadre con grande qualità come il Crotone così si perdono. Abbiamo concesso troppo campo e spazio e in questo modo prendi quattro gol". Italiano ricostruisce l'andamento della gara. "La partita - dice - l'abbiamo gestita noi nel primo tempo, ma non ci dobbiamo fermare lì. E' capitato già in altre occasioni che ci disuniamo. Le qualità le abbiamo, le abbiamo mostrate e 45 minuti non possono rovinare questo inizio di campionato a partire da mercoledì. Se qualcuno ha abbassato al guardia per i complimenti ora deve cambiare registro". (ANSA).