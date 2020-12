Crotone: Stroppa, ce la possiamo giocare fino alla fine

CROTONE, 12 DIC - "A me fa piacere che la squadra abbia vinto, che abbia portato a casa un risultato importante accorciando su chi ci precede. Ce la possiamo giocare fino alla fine". Giovanni Stroppa si gode la prima vittoria stagionale arrivata all'undicesima giornata proprio come nel campionato 2016-2017 quando il Crotone, al suo primo anno in serie A, poi riuscì a salvarsi. "Se i numeri con i quali confrontarsi sono quelli ben vengano visto come è finta - scherza Stroppa - di certo il risultato di oggi è figlio della prestazione dei ragazzi. Dovevamo vincere, ci siamo riusciti. Spero che sia determinante per portare autostima e consapevolezza, ancora di più rispetto a quello che abbiamo fatto e facciamo. Il nostro percorso, finora, è stato difficile, ma non abbiamo mai mollato nelle partite e siamo sempre usciti con complimenti ma senza nulla in mano. La strada per me è questa. I ragazzi mi seguono, non è semplice". (ANSA).