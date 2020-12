Monza: per Balotelli primo allenamento in gruppo

MILANO, 12 DIC - Dopo aver iniziato martedì la sua avventura al Monza con allenamenti individuali, da oggi Mario Balotelli si è unito al gruppo, reduce dalla vittoria a Venezia. Nella seduta, fra esercizi con il possesso palla e partitella finale, il trentenne attaccante ha confermato di non aver perso potenza nel tiro. A nove mesi dall'ultima partita giocata, la sua condizione ancora non è ottimale ma non è escluso che Cristian Brocchi possa valutare di convocarlo per la sfida di martedì prossimo contro l'Entella, nella 12/a giornata del campionato di Serie B. Smaltito l'infortunio, è tornato a disposizione di Brocchi anche Kevin Prince Boateng, amico di Balotelli sin dai tempi del Milan. I due spesso condividono storie su Instagram. Nell'ultima, pubblicata in mattinata da Boateng, si notava anche l'armadietto dello spogliatoio di Monzello con il numero 45 e un pupazzetto di Supermario, soprannome di Balotelli nei tempi migliori. All'inizio di questa esperienza, che ha il sapore dell'ultima chance, l'attaccante sta mantenendo un profilo decisamente basso. E per rispettare il vincolo contrattuale di abitare a non più di 30 chilometri da Monza, per il momento ha scelto un hotel della zona. (ANSA).