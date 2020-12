Conte, non prestare fianco a chi vuole distruggere

MILANO, 12 DIC - "Rimaniamo compatti, non prestiamo il fianco a chi sta godendo e spera che si distrugga quello che stiamo cercando di fare da un anno e mezzo: non è giusto, facciamoci trovare compatti. Stiamo lavorando in maniera importante e si vede: chi vuole il male dell'Inter cerca la distruzione. Noi vogliamo il bene dell'Inter, noi costruiamo": lo dice il tecnico nerazzurro Antonio Conte in seguito alle polemiche dopo l'eliminazione dalla Champions league. (ANSA).