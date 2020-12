Cdm: Bassino, oggi avevo l'atteggiamento vincente

COURCHEVEL, 12 DIC - "Oggi era una giornata difficile, ed era difficile fare una manche senza errori. Quello che ha fatto la differenza è stato l'atteggiamento. Io sono partita per attaccare e quello è stato l'atteggiamento vincente. Domani c'è un altro gigante, spero esca un po' di sole e proverò a fare ancora due belle manche". Così l'azzurra Marta Bassino dopo la vittoria nel gigante di coppa del mondo a Courchevel. "Marta è stata bravissima, perché non si vedeva, ed era pieno di tagli della prima manche, ma lei ha superato tutto brillantemente - ha commentato Federica Brignone, quinta -. Quando prendi 1"60 nella prima manche, si cerca di fare il massimo perché nessuno è in pista per farti regali. Ho dato il possibile, ho fatto ancora errori ma è andata molto meglio della prima". (ANSA).