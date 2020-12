Sci: cdm; Marta Bassino vince gigante di Courchevel

COURCHEVEL, 12 DIC - Marta Bassino in 2.19.03 - 13/o podio in carriera, terzo successo - ha vinto lo slalom gigante di Courchevel dopo aver vinto anche il primo della stagione a Soelden due mesi fa. Seconda la svedese Sarah Hector e terza la slovacca Petra Vhlova. Al quarto posto l'americana Mikaela Shiffrin. Per l'Italia ci sono poi Federica Brignone, autrice di una eccellente seconda manche, 5/a, ed Elena Curtoni 17/a. Sofia Goggia, con un gara coraggiosa, tutta all'attacco e molto emozionante che all'ultimo intermedio la vedeva nettamente al comando, ha poi commesso un errore chiudendo 18/a in 2.2436. (ANSA).