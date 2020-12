Golf: US Women's; Shibuno nuova leader, Grant insegue

ROMA, 12 DIC - Nell'agosto del 2019 ha vinto l'AIG Women's British Open e ora Hinako Shibuno sogna un nuovo, grande risultato in un torneo del Grande Slam. In Texas la giapponese, con un parziale (il migliore di giornata) di 67 (-4) su un totale di 135 (68 67, -7) colpi, è volata in testa allo US Women's Open. A Houston la 22enne di Okayama ha tre colpi di vantaggio su Linn Grant, dilettante svedese e fin qui autentica sorpresa del torneo, seconda con 138 (-4). Escono di scena le giovani azzurre Caterina Don e Benedetta Moresco, entrambe 120/e con 151 (+9), così come Alessia Nobilio, 153/a con 163 (+21). Out al taglio, tra le big, le statunitensi Nelly Korda (al rientro dopo 9 settimane di stop per un infortunio alla schiena), 67/a con 146 (+4), e Lexi Thompson, 81/a con 147 (+5). La competizione, in scena sui due percorsi del Champions Golf Club (Jackrabbit e Cypress Creek entrambi par 71), ha visto - a metà gara - l'americana Amy Olson (leader dopo il primo giro, dove ha realizzato una hole in one) scivolare in 3/a posizione (139, -3). Stesso score per le connazionali Megan Khang e la dilettante Kaitlyn Papp. E' risalita invece dal 12/o al 6/o posto (140, -2) la tailandese Ariya Jutanugarn. Rimontano anche le grandi favorite della vigilia: la sudcoreana Sei Young Kim, numero due mondiale, è balzata dalla 37/a alla 14/a posizione (141, -1). Recuperano terreno pure le connazionali Jeongeun Lee6 (campionessa uscente), da 55/a a 20/a (142, par), e Jin Young Ko (regina mondiale), da 55/a a 29/a con 143 (+1). E ora il "moving day" prima del gran finale. In un Major, l'ultimo del 2020, che mette in palio un montepremi complessivo di 5.500.000 dollari. (ANSA).