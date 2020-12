Fifa Best Awards 2020: Messi sfida CR7 e Lewandowski

ROMA, 11 DIC - Ci sarà una sfida a tre fra Leo Messi, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo nella corsa ai Fifa Best Awards 2020, il premio annuale che quest'anno verrà assegnato il 17 dicembre a Zurigo, durante una cerimonia in streaming. L'elenco originale comprendeva 11 calciatori che oggi si sono ridotti a tre. Per il titolo di miglior portiere sono stati selezionati Alisson Becker (Brasile-Liverpool), Manuel Neuer (Germania-Bayern Monaco) e Jan Oblak (Slovenia-Atletico Madrid). Per quello di miglior allenatore Marcelo Bielsa (Argentina-Leeds United), Hans-Dieter Flick (Germania-Bayern Monaco) e Juergen Klopp (Germania-Liverpool). Il Fifa Puskas Award, assegnato al calciatore che ha realizzato il gol più bello dell'anno, sarà un discorso fra gli uruguayani Giorgian De Arrascaeta (Ceará-Flamengo del 25 agosto 2019) e il mancato juventino Luis Suarez (Barcellona-Maiorca del 7 dicembre 2019), che dovranno fare i conti con il sudcoreano Son Heung-min (Tottenham-Burnley del 7 dicembre 2019). In campo femminile andranno a caccia del trofeo Lucy Bronze (Inghilterra-Lione-Manchester City), Pernille Harder (Danimarca-Wolfsburg-Chelsea) e Wendie Renard (Francia-Lione). Il miglior portiere uscirà dalla terna formata da Sarah Bouhaddi (Francia-Lione), Christiane Endler (Cile-PSG) e Alyssa Naeher (Usa-Chicago Red Stars). Miglior allenatore Fifa in campo femminile sarà uno fra Emma Hayes (Inghilterra-Chelsea), Jean-Luc Vasseur (Francia-Lione) e Sarina Wiegman (Nazionale olandese). (ANSA).