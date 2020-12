Cozzoli "'Sport nei Parchi' ponte per la ripartenza"

ROMA, 11 DIC - "Il progetto 'Sport nei parchi' è il primo del protocollo firmato con Anci, è un ponte per la ripartenza dello sport": così il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli nel giorno dell'apertura della palestra a cielo aperto all'interno della Grand Stand Arena del Foro Italico. "Ci eravamo dati un impegno di aprire entro un mese e ci siamo riusciti -ha aggiunto Cozzoli -. Vogliamo tenere vivo lo sport e la sua ossatura sono le palestre e i circoli". Cozzoli ha spiegato anche come "le infrastrutture saranno a disposizione di tutti i cittadini e non solo degli atleti. I comuni metteranno i parchi, noi le infrastrutture". (ANSA).