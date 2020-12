F1: Abu Dhabi; doppietta Bottas-Hamilton in seconde libere

ROMA, 11 DIC - Dominio Mercedes nelle seconde libere del gran premio di F1 di Abu Dhabi, ultima prova della stagione, che si correrà domenica sul tracciato di Yas Marina. Il più veloce è stato Valtteri Bottas, seguito a 207 millesimi dal compagno di scuderia e campione del mondo Lewis Hamilton. Terzo tempo per l'olandese della Red Bull Max Verstappen, in ritardo di 770 millesimi. Bene la Ferrari di Charles Leclerc, che guadagna qualche posizione rispetto alle prime libere, e piazza l'ottavo tempo, con un distacco di oltre 1". Sempre dietro invece Seb Vettel, alla sua ultima uscita con la rossa di Maranello, per lui 15mo tempo a quasi 2 secondi di distanza dal finlandese. Nella top ten anche Alexander Albon, quarto, Lando Norris quinto, poi Esteban Ocon e Sergio Perez. Al nono posto Daniel Ricciardo, quindi Lance Stroll. Domani terze libere, poi le qualifiche. (ANSA).