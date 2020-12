Paolo Rossi: Vicenza, alle finestre striscioni 'Rossi Gol'

Decine di cartelli e striscioni con la scritta "ROSSI GOL" sono stati esposti alle finestre e sui terrazzi di Vicenza. Così la città, nel giorno della camera ardente per Pablito, rende omaggio all'ex attaccante del Lanerossi e della Nazionale, scomparso a 64 anni due notti fa. L'iniziativa è stata lanciata attraverso i social da alcuni tifosi biancorossi ed è legata al ricordo di un vecchio striscione che comparve allo stadio 'Menti' già dalla stagione 1976-1977, in serie B, quando Rossi, allora quasi sconosciuto, iniziò a segnare a ripetizione, garantendo al termine di quell'anno la promozione in A. I cartelli sono esposti nelle vetrine dei negozi, sui davanzali delle case, ma anche appesi ad alcuni alberi. (ANSA).