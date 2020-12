Biathlon: a Hochfilzen buon avvio di Vittozzi e Wierer

ROMA, 11 DIC - Settimo e ottavo posto per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella prova odierna di biathlon sulle nevi di Hochfilzen, in Austria, dove la prima prova della tre-giorni di gare cominciata oggi è stata conquistata dalla bielorussa Dzinara Alimbekava, che ha interrotto il dominio della svedese Hanna Oeberg in questo inizio di stagione. Le due azzurre hanno disputato una buona prova sia al poligono che sugli sci, benchè staccate di 22"3 e 25"6 dalla leader di giornata e saranno in lizza per un piazzamento importante nella pursuit in programma domencia 13 dicembre, mentre domani si terrà la staffetta. Più attardate le altre tre azzurre presenti: Irene Lardschenider, Federica Snafiippo e Michela Carrara hanno concluso fuori dalle sessanta, fallendo la qualificazione alla pursuit. "Finalmente -ha detto Lisa Vittozzi- sono riuscita e esprimermi bene, nell'ultimo mese sono stata impegnata a rincorrere la forma, oggi mi sono detta solamente di dare il 100% e vedere cosa succedeva. Sono contenta del risultato, ero molto concentrata per lo 0 al poligono e sono soddisfatta di averlo ritrovato. Nella pursuit posso fare bene, siamo tutte molto vicine". La classifica generale di coppa vede al comando Hanna Oeberg con 216 punti, seguono Alimbekava e Roeiseland con 211, Wierer è ottava con 147. (ANSA).