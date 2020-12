Quagliarella: "Sarà un privilegio giocare nello stadio Maradona"

ROMA, 11 DIC - "Maradona per noi napoletani è tutto, ci ha reso orgogliosi, sia in Italia, sia nel mondo. Ciascuno di noi aveva il poster di Diego appeso su una parete in camera? Io avevo quello, ma non solo. Mio padre registrava le videocassette delle partite e io, da bambino, le ho viste tutte: è una 'malattia' che mi ha trasmesso lui". Così Fabio Quagliarella, attaccante e capitano della Samp, intervistato da Sky nell'antivigilia della sfida contro il Napoli. "Abbiamo il grande privilegio di essere la prima squadra italiana a poter giocare allo stadio intitolato a Diego Armando Maradona: è qualcosa di unico, che resterà nella storia - aggiunge -. Fare gol è uno stimolo, ma noi in questo momento abbiamo bisogno di fare punti. Per me, si sa, contro il Napoli è sempre una partita speciale". (ANSA).