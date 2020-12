Reed superstar, vola in testa al DP World Championship

ROMA, 11 DIC - Rimonta show di Patrick Reed che a Dubai vola in testa al Dp World Tour Championship di golf, ultimo atto stagionale dell'European Tour che domenica incoronerà il miglior giocatore 2020 del circuito. Qualche difficoltà di troppo per Renato Paratore, solo 53/o. Negli Emirati Arabi Uniti, a metà gara è Reed la superstar. Il Masters Champion 2018, favorito della vigilia (e primo nella money list), punta a diventare il primo player americano a vincere la Race to Dubai, l'ordine di merito dell'European Tour. Il 30enne di San Antonio (Texas), grazie a un parziale di 64, -8 (il migliore di giornata) - caratterizzato da nove birdie e un bogey - su un totale di 134 (-10) colpi, è risalito dalla nona alla prima posizione. E dopo 36 buche (su un totale di 72) vanta due colpi di vantaggio sul britannico Matthew Fitzpatrick, sempre secondo con 136 (-8). Sul percorso del Jumeirah Golf Estates (par 72) condividono la 3/a posizione (137, -7) altri due giocatori inglesi: Laurie Canter (secondo all'Open d'Italia) e Tyrrell Hatton (numero 10 mondiale). Britannici protagonisti anche con Tommy Fleetwood (vincitore della Race to Dubai nel 2017) e Lee Westwood (vincitore nel 2000 e nel 2009), 5/i (138, -6) al fianco del sudafricano Branden Grace e del finlandese Sami Valimaki. Battuta d'arresto per Victor Perez. Il francese, in testa dopo il primo giro, è ora 14/o (141, -3). Prova altalenante per Paratore (unico azzurro in gara), 53/o (148, +4) e autore di un giuro chiuso in 73 (+1) con 4 birdie (tra questi quello finale alla buca 18, l'ultima di giornata) e cinque bogey. Domani il "moving day" prima del gran finale. A Dubai Reed sale in cattedra e torna ad essere il favorito assoluto nella corsa al trono europeo. (ANSA).