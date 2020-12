Sport: Spadafora lunedì a 'La rete delle donne' Us Acli

ROMA, 11 DIC - Prosegue il cammino dell'Unione Sportiva ACLI verso il Congresso Elettivo che si svolgerà a marzo 2021. Nell'ambito della serie di confronti 'Fare Rete', lunedì 14 dicembre in diretta streaming dalle ore 17, l'US Acli ospiterà al tavolo di confronto il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, assieme al Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile, Milena Bertolini. Alla tavola rotonda, che sarà moderata dal Capo Redattore Sport dell'ANSA Piercarlo Presutti, sarà presente anche il Vice Direttore di Rai Sport Enrico Varriale. Al centro dei temi da affrontare alla presenza del Presidente dell'US Acli Damiano Lembo, le tante le novità contenute nella Riforma dello sport approvata dal Consiglio dei ministri e prossima alla discussione alle Camere per la definitiva entrata in vigore. A partire dalla rivoluzione che prevede l'introduzione del Professionismo femminile, fino alle tutele per i lavoratori sportivi, l'accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, e l'abolizione del vincolo sportivo per i più giovani compresa l'introduzione di premi di formazione. Il confronto sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagina Facebook (https://www.facebook.com/USACLI.ITALIA/) e YouTube dell'US Acli. Il primo appuntamento di 'Fare Rete' è andato in scena lo scorso 27 novembre e aveva visto tra gli ospiti invitati al panel 'Marketing e Comunicazione', il docente di marketing dell'Università degli Studi di Messina, Carlo Giannetto, e il Direttore Commerciale della Figc, Giovanni Valentini. (ANSA).