Pugilato: Joshua sfida Pulev "match da prendere seriamente"

ROMA, 11 DIC - "Devo prendere seriamente il combattimento contro Pulev. La boxe funziona in maniera strana. Ho dovuto lottare e conquistare queste cinture una ad una: Pulev le otterrà tutte e quattro, se mi dovesse sconfiggere". Così Anthony Joshua, inglese di origini nigeriane, campione del mondo dei massimi, che domani, sul ring della 02 Arena di Londra, sfiderà il bulgaro Kubrat Venkov Pulev, ex campione europeo, intercontinentale ed internazionale. "Il mio avversario possiede ottime basi - ha detto Joshua, in un'intervista a Dazn (che domani, dalle 19, trasmetterà in diretta il match), è un pugile tecnico, con un'ottima mano forte. Poi, risponde con un altro pugno alla testa o al corpo, colpisce dritto e colpisce pesante". L'incontro si disputerà per la prima volta davanti una platea di spettatori: saranno mille a bordo ring. "Sarò assolutamente diverso da quando ho perso contro Wladimir Klitschko, perché ho acquisito molta esperienza da quel combattimento", promette Pulev. (ANSA).