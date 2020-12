F1: Abu Dhabi; a Verstappen prime libere, Leclerc 12mo

ROMA, 11 DIC - E' stato Max Verstappen con la Red Bull il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio di F1 di Abu Dhabi che si correrà domenica sul tracciato di Yas Marina. Il pilota olandese ha preceduto Valtteri Bottas con la Mercedes. Quinta posizione per Lewis Hamilton tornato in pista dopo la guarigione dal covid. Lontane le Ferrari: Charles Leclerc ha fatto il 12/o tempo, Seb Vettel il 14/o. Nel giorno del suo esordio in pista in F1, a bordo della Haas, Mick Schumacher ha segnato il 18/o tempo. Due posizioni più sopra è stato George Russel che, dopo l'exploit con la Mercedes al gran premio di Sakhir (in sostituzione di Hamilton) è tornato oggi alla sua Williams. Nel pomeriggio seconda sessione di prove. (ANSA).