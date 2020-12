F1: Abu Dhabi; esordio Schumi jr, in pista con la Haas

ROMA, 11 DIC - Esordio di Mick Schumacher stamattina in F1 al volante di una Haas durante le prime prove ufficiali del gran premio di Abu Dhabi, che si correrà domenica sul tracciato di Yas Marina, ultima prova di questa tormentata stagione 2020. Fresco del titolo mondiale appena conquistato in F2 e in vista della partecipazione al mondiale 2021, il 21enne figlio di Michael Schumacher ha percorso i primi giri sulla vettura della scuderia americana. (ANSA).