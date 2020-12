Europa League: Cska Sofia-Roma 3-1

ROMA, 10 DIC - Cska Sofia-Roma 3-1 in una partita di Europa League giocata al 'Natsionalen Stadion Vasil Levski' della capitale bulgara. La squadra allenata da Paulo Fonseca era già qualificata alla fase successiva (sedicesimi di finale), come vincitrice del gruppo A. Per i bulgari in gol al 5' Tiago Rodrigues, al 34' e al 55' Sowe, gol di Milanese per i giallorossi al 22'. (ANSA).