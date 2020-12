Paolo Rossi:Falcao "piangemmo nell'82, ora piangiamo per te"

ROMA, 10 DIC - "Il Brasile ha già pianto per colpa sua. Ora piange per lui". Paulo Roberto Falcao, stella della nazionale verdeoro e campione dalla Roma dello scudetto anni '80, ricorda così Paolo Rossi, con una storia su Instagram e una foto che lo ritrae in tempi recenti insieme al centravanti azzurro scomparso stanotte. "Paolo Rossi ci ha tolto una coppa del mondo, ma ci ha conquistato con la sua voglia di vivere e giocare a calcio" le parole di Falcao. (ANSA).