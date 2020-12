Paolo Rossi: Spadafora "una leggenda, dai suoi gol la gioia"

ROMA, 10 DIC - "Ero piccolo ma i mondiali in Spagna del 1982 li ricordo. Ricordo l'esplosione di gioia, le urla, la festa. Da allora nacque il mito di Pablito, perché a portarci sul tetto del mondo fu proprio lui: Paolo Rossi". E' il messaggio del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, per ricordare il campione scomparso stanotte a 64 anni. "Una figura leggendaria dello sport internazionale - scrive ancora il ministro -, campione del mondo e pallone d'oro nello stesso anno. I suoi gol hanno fatto esultare di gioia generazioni di italiani, che non lo dimenticheranno. Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari". (ANSA).