Champions:Conte,incredibile non far gol in 180' con Shakhtar

MILANO, 09 DIC - "Mancanza di cattiveria? Non credo, la cosa incredibile è che in 180' con Shakhtar non siamo mai riuscito a fargli gol e il loro portiere è sempre stato il migliore in campo". Così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte ,commenta l'eliminazione dei nerazzurri in Champions, intervistato da Sky. "La squadra ha dato tutto quello che aveva. C'è rammarico, c'è molta delusione, ma non c'è stata mancanza di concentrazione o altro, c'è stata solo mancanza del gol e se non fai gol non vinci. Lo Shakhtar ha stravolto il sistema di gioco contro di noi. Anche noi abbiamo un piano B ma non vogliamo renderlo pubblico sennò gli altri imparano anche quello". (ANSA).