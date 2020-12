Psg-Basaksehir, giocatori in ginocchio contro il razzismo

ROMA, 09 DIC - I giocatori del Paris St. Germain e del Basaksehir si sono inginocchiati alzando il pugno, in segno di solidarietà con la campagna anti-razzismo 'BlackLivesMatter' prima dell'inizio della partita di Champions League. Si tratta del 'replay' di quella di ieri interrotta dopo 16 minuti per i termini razzistici utilizzati dal quarto uomo verso dei componenti della panchina della squadra turca. La partita è diretta da un nuovo gruppo arbitrale, mentre i giocatori erano entrati in campo per il riscaldamento indossando tutti una tshirt bianca con la scritta "Not to racism". (ANSA).