F1: Schumi jr "non temo paragoni, papà resta il migliore"

ROMA, 09 DIC - "Non mi dispiace essere paragonato a mio padre. In fondo lui è il migliore, e sarà sempre il migliore per me. Ecco perché sono felice di potermi confrontare con lui, riportando il nome degli Schumacher in Formula 1". Lo ha detto Mick Schumacher, figlio di Michael, in un'intervista alla Bild, in cui ha negato di sentirsi preoccupato per gli inevitabili paragoni che faranno i tifosi del pluricampione del mondo quando, la prossima stagione, approderà nel massimo campionato automobilistico dopo aver vinto il mondiale di Formula 2. In vista del debutto, il 21enne ha detto di volersi preparare anche guardando le corse degli anni passati e specie quelle del genitore. "Oltre ai miei gran premi preferiti, guarderò le vecchie corse di papà, ma la Formula 1 in questi anni si è evoluta parecchio e quindi avrò parecchio da fare per imparare il più possibile". Un assaggio lo avrà venerdì prossimo, visto che il team manager della Haas, Guenther Steiner, ha già annunciato che Mick salirà sulla monoposto motorizzata Ferrari nelle libere di venerdì prossimo ad Adu Dhabi, anticipando i test previsti per il martedì successivo, sullo stesso circuito. "Spero in questi anni di avere accumulato abbastanza esperienza e capacità per fare buone gare l'anno prossimo - ha aggiunto Schumcher jr -. Arrivare a questo livello è sempre stato il mio sogno. Io amo questo sport e quello che faccio. Per questo per me è facile, non devo far altro che lavorare", ha concluso. (ANSA).