Champions: Nastase, razzismo? loro ci chiamano bianchi

ROMA, 09 DIC - Nonostante il precedente delle poco felici dichiarazioni su Serena Williams incinta ("chissà di che colore sarà il nascituro, tipo cioccolato con il latte?") l'ex fuoriclasse romeno del tennis Ilie Nastase ci ricasca, e commentando sul portale romeno 'propsort.ro' l'accaduto di ieri in Psg-Basaksehir, dice: "Non capisco proprio dove sia il problema. Non c'è razzismo in questo episodio". "L'arbitro ha usato l'appellativo 'nero' non certo per offendere - aggiunge Nastase -. Loro ci chiamano 'bianchi', noi cosa possiamo dire?". (ANSA).