Calcio: Roma; Fonseca 'Maresca? E' tutto passato'

ROMA, 09 DIC - "Maresca? E' tutto passato, adesso sono concentrato solo sulla partita" ha detto Paulo Fonseca a Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro il CSKA Sofia tornando sull'espulsione rimediata domenica contro il Sassuolo. Il tecnico ha parlato poi anche dello sfogo social di Pellegrini: "Lorenzo deve rimanere concentrato su quello che fa in campo. Contro il Sassuolo ha fatto una grande partita, dobbiamo avere la consapevolezza di quello che sta facendo". Un passaggio anche sul campionato: "E' molto difficile, la Serie A in questo momento è molto equilibrata, tante squadre possono puntare ai primi posti nella classifica". Infine, uno sguardo ai possibili recuperi per la prossima partita di campionato: "Penso che Veretout sarà pronto per il Bologna, Mancini è più difficile". (ANSA).