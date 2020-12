Europa League: Gattuso, domani voglio un grande Napoli

NAPOLI, 09 DIC - "Mi aspettavo di arrivare all'ultima giornata per decidere la qualificazione. Domani c'è il primo obiettivo della stagione, sarà dura ma speriamo di vedere un grande Napoli. Ci vuole una grandissima partita in tutte e due le fasi, a loro mancano due giocatori importanti ma sono imbattuti da tempo e questo fa capire l'importanza della squadra che affrontiamo". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso, alla vigilia della sfida alla Real Sociedad nell'ultima giornata del girone di Europa League. "Nel gruppo - spiega Gattuso - il Rijeka è la meno forte ma ha creato difficoltà a tutti, l'Az e la Real hanno rose competitive, gli olandesi l'anno scorso hanno perso lo scudetto per differenza reti, la Real viene da un grande campionato e quest'anno è ancora imbattuto nella Liga". (ANSA).