F1: Binotto, Leclerc può essere un chiaro leader

ROMA, 09 DIC - Mattia Binotto confida che Charles Leclerc possa diventare un "chiaro leader" per la Ferrari in Formula 1, come lo era Michael Schumacher, convinto che ci siano somiglianze tra i due piloti. Il team principal, parlando a 'Beyond the Grid', podcast ufficiale della Formula 1, ha aggiunto che si potrebbero fare dei paragoni tra la rifondazione avvenuta a Maranello all'arrivo di Michael Schumacher nel 1996 e ciò che sta accadendo ora intorno a Leclerc. "Faccio spesso dei confronti, penso che ci siano somiglianze, senza dubbio - ha detto Binotto - La Ferrari all'epoca, dal 1995 al 2000, stava investendo. Stavamo investendo come stiamo investendo oggi, sulle tecnologie, ma anche sulle persone, impiegando giovani e giovani ingegneri. Se guardo alla Ferrari negli ultimi anni, abbiamo impiegato molti giovani ingegneri, che oggi iniziano a diventare le nostre basi". "All'epoca c'era anche un leader come pilota, Michael. Penso che oggi abbiamo Charles. Ovviamente non è esperto come Michael, perché non è un campione del mondo, mentre Michael lo era. Però Charles si sta sviluppando come leader, e lo sta facendo bene". (ANSA).