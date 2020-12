F1: la Mercedes offre a Grosjean un test privato

ROMA, 09 DIC - La Mercedes ha offerto a Romain Grosjean la possibilità di girare con una propria macchina in un test privato, se il francese non riuscirà ad esaudire con un altro team di Formula 1 il suo desiderio di risalire su una monoposto dopo il suo incidente in Bahrain. Grosjean ha riportato ustioni al dorso delle mani quando la sua Haas VF-20 è andata distrutta e si è incendiata durante il primo giro nel Gran Premio del Bahrain. Il pilota francese aveva sperato di tornare al volante ad Abu Dhabi, ma domenica ha deciso di tornare a casa in Svizzera per continuare la convalescenza. Così perderà il finale di stagione e porrà fine al suo rapporto con il team Haas, durato 98 gare. Aveva quindi chiesto di poter fare "10-15 giri, anche da solo" per far sì che lo spaventoso incidente sul circuito del Sakhir non sia il suo ultimo ricordo su una monoposto. (ANSA).