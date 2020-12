Calcio: Buffon, essere primi non è questione secondaria

TORINO, 09 DIC - Juve in festa per la grande impresa al Camp Nou e il primato del girone scavalcando il Barcellona e cancellando la brutta sconfitta dell'andata. "Essere primi non è una questione secondaria" è l'aforisma, sui social, di Gigi Buffon, autore di un'altra grande prestazione alla soglia dei 43 anni. Alvaro Morata festeggia con Buffon: "Grande partita e primo posto raggiunto, ma soprattutto grande Gigi" con tanto di selfie con il 77 bianconero. "Una gara straordinaria, abbiamo ottenuto ciò che eravamo venuti a prenderci" scrive su Instagram Weston McKennie, al secondo gol in pochi giorni dopo la rete nel derby contro il Torino. E' una "Serata perfetta" per Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, gli applausi arrivano anche da un infortunato: "Prestazione straordinaria per conquistare il primo posto. E per una grande, grandissima vittoria: avanti così" il commento di Giorgio Chiellini. E Danilo non ha dubbi: "E' questa la Juve che dobbiamo essere: volevamo il primo posto e siamo andati a prendercelo". (ANSA).