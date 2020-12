Champions: pari e brividi col Bruges, Lazio storici ottavi

ROMA, 08 DIC - La Lazio torna agli ottavi di Champions League dopo 20 anni, ma il risultato storico arriva col brividi finale. Basta il pari per 2-2 all'Olimpico contro il Bruges, ma dopo esser stata raggiunta due volte a aver dominato una partita giocata per quasi un'ora 11 contro 10 per il rosso a Sobol ha rischiato nel finale, con la traversa interna presa al 94' dal Bruges. I gol di Correa e Immobile su rigore. Nell'altra partita, a San Pietroburgo il Borussia Dortmund rimonta lo Zenit, vince 2-1 e si qualifica come prima del girone, evitando le migliori degli altri raggruppamenti. Per la Lazio secondo posto e seconda fascia nel sorteggio. Il Bruges va ai sedicesimi di Europa League, lo Zenit e' eliminato (ANSA).