Champions: Conte "assenze importanti, ma dobbiamo vincere"

MILANO, 08 DIC - "Abbiamo delle problematiche per stilare la formazione, ci saranno defezioni importanti soprattutto a centrocampo, però dobbiamo avere la consapevolezza che le difficoltà ci devono esaltare. Riuscissimo a farlo sarebbe ancora più bello". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della decisiva sfida di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. "Una settimana fa - ha aggiunto - eravamo morti, ora c'è uno spiraglio di luce e dobbiamo pensare a vincere. Vidal non è disponibile, non possiamo permetterci di rischiarlo. È calciatore di esperienza, sarà dispiaciuto ma abbiamo vinto anche col Borussia senza di lui". (ANSA).