Champions: Conte "biscotto? Deprimente sentire queste cose"

MILANO, 08 DIC - "Biscotto tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach? Noi dobbiamo pensare a vincere, non sono per nulla preoccupato per quello che succederà a Madrid". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della decisiva sfida contro lo Shakhtar Donetsk. "Parliamo di Champions League e di grandi club, non di un torneo da bar. Mi auguro che nessuno possa cavalcare questo tipo di situazioni, penso sia deprimente per noi sentir parlare di queste illazioni. Ognuno giocherà per vincere la propria partita". (ANSA).